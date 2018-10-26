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Пятница, 26 октября 2018, 13:20 мск

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В Китае женщина изрезала ножом 14 малышей в детском саду

В китайском городе Чунцин 39-летняя женщина напала на детей у ворот дошкольного учреждения. По предварительным данным, пострадали 14 малышей. Злоумышленницу удалось задержать.

Инцидент произошел сегодня утром, сообщает газета South China Morning Post. Дети делали зарядку на улице, а когда возвращались в здание детсада, на них напала женщина. Ножевые ранения получили 14 дошколят.

Сотрудники детсада и охранники обезвредили нападавшую. Прибывшие на место происшествия полицейские ее арестовали. Пока неизвестно, что толкнуло женщину на преступление.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

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