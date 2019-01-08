В Орле из-за аварии без воды остались десятки тысяч человек

В Орле ремонтные бригады устраняют серьезную аварию на магистральном водопроводе, которая оставила без холодной воды 70 тысяч человек.

Всего без холодного водоснабжения остались 703 многоквартирных дома, пять поликлиник, две больницы, 13 школ и 31 детский сад, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Instagram. Кроме того, отключение подачи воды поставило под угрозу работу сразу нескольких городских котельных, добавил он.

По оценке губернатора, это самая крупная авария в системе жизнеобеспечения Орла за последние годы.

Прорыв трубы холодного водоснабжения произошел на Кромском шоссе, в районе дома №4, в 22:00 7 января. Ремонтные работы планируют закончить до конца сегодняшнего дня. «В 18 часов должны начать заполнять систему водой, чтобы в 22-23 часа полностью восстановить водоснабжение», – пообещал глава региона.

Обеспечение водой социальных объектов уже восстановлено. В городе организовано 19 точек раздачи питьевой воды.

Орел, служба информации РИА «Новый День»

Орел. Другие новости 08.01.19

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