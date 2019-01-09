«У нас уже двое умерли – скорая не довезла»: возмущенные закрытием больницы новгородцы перекрыли трассу (ФОТО, ВИДЕО)

Жители поселка Шимск в Новгородской области блокировали федеральную автотрассу в знак протеста против закрытия больницы. Недовольные решением властей люди перекрыли участок автодороги: протестующие беспрерывно переходили трассу по пешеходному переходу в обоих направлениях, тем самым мешая движению транспорта.

Стихийная акция протеста, начавшаяся около полудня, собрала около 40 участников

Прибывшие на место сотрудники полиции безуспешно пытались остановить протестующих.

Полицейские безуспешно пытались остановить протестующих, скриншот с видео YouTube-канала ИА «БалтИнфо»

Местные жители сообщили, что вышли на автотрассу Великий Новгород – Псков в знак протеста против закрытия с 1 января в Шимске стационара районной больницы в рамках программы оптимизации. Отныне люди, нуждающиеся в госпитализации, вынуждены ехать за медпомощью в Великий Новгород, расположенный в 30 км от поселка, или в другие райцентры. Ближайшая больница в поселке Сольцы практически не принимает больных из-за нехватки мест и недостатка квот, рассказали протестующие в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«У нас уже два человека не довезли на скорой в Новгород, Сольцы не приняли, потому что им денег не дали. Как мы, пенсионеры, будем дальше жить?», – возмутилась участница протестной акции. Женщина сообщила, что в декабре обратилась в новгородскую больницу в связи с проблемами с сердцем, но ей, по ее утверждению, отказали в госпитализации, заявив, что очередь подойдет только в феврале.

Местный политик, секретарь обкома партии «Коммунисты России» Алексей Загорский прогнозирует, что в ближайшее время акции протеста в регионе продолжатся и «пойдут по нарастающей».

«В дальнейшем социальная напряженность будет возрастать по всему региону, так как по задумке Андрея Никитина (губернатора Новгородской области – прим. ред.) подобные закрытия больниц коснутся практически всех районов», – приводит слова активиста «Росбалт». Он убежден, что реформа областного здравоохранения «неизбежно приведет к росту смертности, так как госпитализация стала малодоступной, особенно для пожилых людей, не имеющих свои автомобили».

Шимск, Новгородская область, служба информации РИА «Новый День»

Шимск, Новгородская область. Другие новости 09.01.19

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