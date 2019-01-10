За новогодние каникулы в ДТП погибли более 200 россиян

В первые восемь дней нового года на дорогах России произошло более 1,7 тыс. аварий, в которых погибли почти 230 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД РФ.

По данным ведомства, жертвами ДТП стали 227 человек, в их числе 10 детей. Травмы получили более 2,5 тыс. человек.

Всего с 1 по 8 января сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 223 ДТП с участием несовершеннолетних. Практически вдвое меньше по сравнению с прошлым годом зафиксировано аварий с пешеходами – 451 ДТП, в которых погибли 48 и получили ранения 438 человек.

За прошедшие праздники произошла сотня аварий с участием пьяных водителей. Еще около 50 водителей отказались пройти медосвидетельствование на алкогольное опьянение. 12 человек стали жертвами пьяных аварий, более 200 получили травмы.

Как сообщили в ГИБДД, по сравнению с прошлым годом в большинстве регионов РФ зафиксировано снижение показателей аварийности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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