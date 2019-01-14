Московские аэропорты проверяют после угрозы о взрывах

Правоохранительные органы проверяют информацию о минировании трех столичных аэропортов – Шереметьево, Домодедово и Внуково. Данную информацию подтвердили в пресс-службах аэропортов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«И кинологические службы, и все экстренные службы здесь. Эвакуация никакая не планируется, работаем штатно», – пояснила РБК начальник пресс-центра аэропорта Внуково Мария Шаравина.

На случай анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности, пояснили в пресс-службе Домодедово. «Этот случай – не исключение. После поступления информации совместно с силовыми структурами введены необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности», – пояснил представитель воздушной гавани.

Москва, Иван Гридин

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