Москвичка умерла, подавившись за обедом в ГУМе

В ГУМе скончалась 67-летняя москвичка, подавившись едой.

Инцидент произошел накануне в кофе «Фестивальное». Женщина зашла в кафе пообедать вместе со своей подругой. Во время трапезы москвичка добавилась куском булочки, в результате скоропостижно умерла.

По словам очевидцев инцидента, они подумали, что у женщины произошел инфаркт. Однако оказалось, что москвичка задохнулась из-за попавшей в дыхательные пути пищи.

Полиция проводит проверку в связи с гибелью женщины, передает ТАСС, ссылаясь на источник в полицейском главке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.19

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