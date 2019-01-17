Москвичка умерла, подавившись за обедом в ГУМе

В ГУМе скончалась 67-летняя москвичка, подавившись едой.
Инцидент произошел накануне в кофе «Фестивальное». Женщина зашла в кафе пообедать вместе со своей подругой. Во время трапезы москвичка добавилась куском булочки, в результате скоропостижно умерла.
По словам очевидцев инцидента, они подумали, что у женщины произошел инфаркт. Однако оказалось, что москвичка задохнулась из-за попавшей в дыхательные пути пищи.
Полиция проводит проверку в связи с гибелью женщины, передает ТАСС, ссылаясь на источник в полицейском главке.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 17.01.19
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