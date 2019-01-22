Пензенскую больницу с кроватями из досок оштрафуют

Главврачу больницы в Пензенской области грозит штраф за размещение пациентов на кроватях из деревянных досок и стульев. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

«Прокуратура возбудила в отношении главного врача Кузнецкой межрайонной больницы дело об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», которое направлено для рассмотрения в управление Роспотребнадзора по Пензенской области», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

Подобное деяние может караться штрафом в размере от 500 до 1 тысячи рублей.

О том, что в межрайонной больнице города Кузнецка Пензенской области пациентов укладывают на конструкции из стульев и досок, стало известно из соцсетей. В медучреждении тогда пояснили, что вынуждены сооружать «приставные койки» из-за нехватки нормальных больничных кроватей.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев пообещал, что обеспечит больницы области резервными койками. Глава региона также объявил выговоры руководству Минздрава и профильному зампреду правительства, которые допустили госпитализацию на импровизированные кровати.

Пенза, Служба информации РИА «Новый День»

Пенза. Другие новости 22.01.19

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