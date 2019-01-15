В пензенской больнице из-за нехватки мест кровати мастерят из стульев и досок

В межрайонной больнице города Кузнецка Пензенской области пациентов укладывают на конструкции из стульев и досок. В медучреждении пояснили, что вынуждены сооружать «приставные койки» из-за нехватки нормальных больничных кроватей.

Фотографии нескольких стульев, между которыми расположены деревянные доски, появились в одной из групп в соцсети «Вконтакте». Автор снимка пояснил, что так выглядят больничные койки.

В комментариях пользователи возмутились подобной оптимизации, при этом многих такое положение вещей не удивило. Оказалось, что для жителей Кузнецка обычное дело пару дней провести на такой больничной кровати.

Правдивость снимка подтвердил сотрудник медучреждения Денис Денисов. «Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» поясняет, что на фотографии действительно представлена палата терапевтического отделения больницы, – написал он в комментариях. – Для выяснения причины госпитализации на «приставные места» проведен внеплановый административный обход терапевтических отделений. Выяснено, что причиной такого размещения пациентов было большое количество экстренных госпитализаций в последние дни».

По словам Денисова, 9 по 13 января в больницу положили 61 пациента. В результате по состоянию на 14 января, на 60 койках зарегистрированы 77 больных. «Больные с «приставных коек» будут переведены на освобождающиеся места после выписки закончивших лечение пациентов в течение одного-двух дней», – отмечается в комментарии.

Пенза, Служба информации РИА «Новый День»

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