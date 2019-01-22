Попал в снежный заряд: Минобороны сообщило подробности крушения Ту-22М3

Минобороны России подтвердило крушение бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области. По данным оборонного ведомства, погибли два члена экипажа, еще двое пострадали.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 после выполнения планового учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку при попадании в снежный заряд, отметили в Минобороны. Самолет разрушен. Двоих пострадавших членов экипажа доставили в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.

В Минобороны подчеркнули, что полет осуществлялся без боекомплекта. Источник РИА «Новости» уточнил, что на месте катастрофы начался пожар.

Ранее сообщалось, что в крушении военного самолета выжили командир экипажа и штурман. Ту-22М3 потерпел крушение при посадке на военном аэродроме поселка Высокий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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