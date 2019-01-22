В Мурманской области рухнул стратегический бомбардировщик Ту-22М3

В Мурманской области при посадке на военный аэродром в Оленегорске Мурманской области потерпел катастрофу бомбардировщик Ту-22М3, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. На борту бомбардировщика находились четыре человека. По предварительным данным, выжили командир экипажа и штурман.

«Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. Авиапроисшествие случилось около 13:40 мск», – рассказал собеседник агентства. Было ли какое-то вооружение на борту ракетоносца, не сообщается.

Отметим, что в момент публикации данной новости стало известно о якобы захваченном террористом самолете, который совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска.

Как писал «Новый День», самолет «Аэрофлота», вылетевший в 13:00 мск из Сургута в Москву, неожиданно изменил траекторию полета. Один из пассажиров потребовал направить лайнер в Афганистан. «Мужчина заявил, что самолет должен лететь в Афганистан», – сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе.

По данным РЕН-ТВ, мужчина вооружен, его зовут Павел Ш., он 1977 года рождения. В уральском следственном управлении на транспорте СКР не дают комментариев, в ведомстве заявляют, что пока не владеют информацией о ЧП на рейсе СУ-1515. На борту находились 69 пассажиров и 7 членов экипажа.

Мурманск, Иван Гридин

Мурманск. Другие новости 22.01.19

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