ЧП на борту: пассажир рейса Сургут-Москва потребовал посадить самолет в Афганистане

Самолет «Аэрофлота», вылетевший в 13 часов по московскому времени из Сургута в Москву, неожиданно изменил траекторию полета.

Как сообщает «Интерфакс», один из пассажиров потребовал направить лайнер в Афганистан. «Мужчина заявил, что самолет должен лететь в Афганистан», – передает агентство со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе.

По данным РЕН-ТВ мужчина вооружен, его зовут Павел Ш., он 1977 года рождения.

В уральском следственном управлении на транспорте СКР не дают комментариев, в ведомстве заявляют, что пока не владеют информацией о ЧП на рейсе СУ-1515.

Согласно данным сервиса FlightRadar в настоящее время самолет идет на снижение, возможно он приземлится в Ханты-Мансийске.

На борту находятся 69 пассажиров и 7 членов экипажа.

Напомним, в октябре в Сургуте экстренно приземлился самолет авиакомпании «Северный ветер», летевший из Москвы в Якутск. Пассажирка сообщила, что у нее бомба и потребовала посадить судно.

Сургут, служба информации

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