Следственный комитет опроверг сам себя: захватчик самолета из Сургута был трезвым

Следственный комитет России опроверг собственную информацию о том, что угонщик самолета из Сургута был пьян. В среду, 23 января, ведомство распространило сообщение о том, что у Павла Шаповалова в крови не найдено ни алкоголя, ни наркотиков. Накануне 22 января 2019 года силовики писали, что, по предварительньным данным, злоумышленник находился в нетрезвом состоянии. Ранее ведомство сообщало о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «угон воздушного судна, сопряженный с угрозой насилия». Сегодня, 23 января, г-ну Шаповалову, жителю Сургута, предъявлено обвинение. Теперь силовики подозревают, что он психически нездоров.

«Следствие планирует в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого, – говорится в сообщении СКР. – По результатам проведенного медосвидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено. Вместе с тем, учитывая внешнюю неадекватность его поведения и тяжесть совершенного преступления, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза».

ЧП произошло на борту рейса «Аэрофлота», который должен был лететь из Сургута в Москву. Через некоторое время после вылета самолет приземлился в Ханты-Мансийске. Пассажирам сообщили о дозаправке. Между тем в СМИ уже распространялась информация о том, что самолет захватил Павел Шаповалов, который потребовал направить судно в Афганистан. Несколько часов вокруг аэропорта столицы Югры стягивались силы ФСБ, СКР, полиции, ОМОНа и других структур. Потом под видом топливозаправщиков специалисты проникли на борт самолета. Спокойно сидящего в пассажирском кресле Павла Шаповалова захватили и вывели. Он не смог объяснить, зачем попросил стюардесс направить самолет в Афганистан. «Все не так просто, как кажется на первый взгляд. Но если честно, мне в Афганистан не нужно было лететь», – вымолвил г-н Шаповалов.

Неясная ситуация возникла и с наличием у злоумышленника оружия. Сначала в Сети распространилось видео из салона самолета канала Mash, на котором проникшие в салон силовики достают патроны из пистолета рядом с захваченным злоумышленником. Чей это пистолет – неясно. Позднее СКР сообщил, что у пассажира все-таки не было с собой оружия.

Сургут, служба информации

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