В Сургуте, откуда вылетал угонщик самолета Шаповалов, осудили мужчину за шутку с бомбой в аэропорту

В Сургуте осудили гражданина Белоруси за шутку с бомбой в аэропорту. Он признан виновным в заведомо ложном сообщение об акте терроризма.

Инцидент произошел в декабре 2018 года в международном секторе аэропорта Сургута. «33-летний мужчина из хулиганских побуждений сообщил работникам авиационной службы безопасности о находящейся в его ручной клади бомбе. В результате ложного сообщения об акте терроризма были отвлечены силы правоохранителей и служб, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях, временно дестабилизирована работа аэропорта», – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре во вторник, 26 февраля 2019 года.

Обвиняемому пришлось возместить вред. В итоге суд назначил ему штраф в 50 тыс. рублей.

Напомним, очень резонансной оказалась история другого шутника из Сургута. В январе 2019 года Павел Шаповалов попросил изменить маршрут самолета, который следовал из Сургута в Москву. Г-н Шаповал попросил, чтобы лайнер отправился в Афганистан. Сначала сообщалось, что у злоумышленника было оружие, что он угрожал. Но оказалось, что в момент штурма Шаповалов был пьян и сидел спокойно в своем кресле, оружия у него не было. Свое требование он озвучил стюардессе, которая должна былы передать просьбу пилоту. На вопрос силовиков, зачем он попросил у стюардессы изменить направление движения, злоумышленник ответил, что у него не было нужды лететь в Афганистан и что «все не так просто, как кажется». Шаповалова еще не осудили – в отношении него возбуждено дело об угоне самолета.

12 октября 2018 года женщина, летевшая рейсом Москва-Якутск, сообщила, что у нее бомба в сумке. Самолет посадили в Сургуте. Инцидентом занимается ФСБ.

Сургут, служба информации

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