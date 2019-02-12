В аэропорту Сургута нарушали порядок проверки пилотов на алкоголь

В аэропорту Сургута не соблюдался порядок медицинского освидетельствования членов летных экипажей. К такому выводу пришел Восьмой арбитражный апелляционный суд и обязал аэропорт устранить выявленные прокуратурой нарушения.

В мае 2018 года в Сургуте сняли с рейса двух пилотов авиакомпании «Победа». Летчики пытались сесть за штурвал будучи нетрезвыми. Тест на алкоголь показал у 37-летнего командира воздушного судна Александра Павлушко 0,41 промилле, у второго пилота Дмитрия Лугова (ему 29 лет) – 0,74 промилле.

«К сожалению, из-за нарушения порядка медицинского освидетельствования медпунктом аэропорта Сургута «Победа» была лишена возможности уволить пилотов по соответствующей статье. Однако они были отстранены от выполнения рейса и незамедлительно уволены из штата компании по соглашению сторон», – заявил тогда гендиректор авиаперевозчика Андрей Калмыков.

В июле 2018 года сургутская транспортная прокуратура провела проверку в ОАО «Аэропорт Сургут» и нашла нарушения при проведении предполетного медицинского осмотра членов летного экипажа.

«Несмотря на то, что у пилотов были выявлены признаки алкогольного опьянения, работниками медицинского пункта аэропорта не были оформлены в полном объеме необходимые документы по итогам медосвидетельствования, а также не был соблюден его порядок. Допущенное при проведении медицинского осмотра нарушение повлекло невозможность авиакомпании-работодателя в дальнейшем привлечь пилотов к установленной законом дисциплинарной ответственности», – подтвердили в уральской транспортной прокуратуре.

Надзорный орган внес представление генеральному директору аэропорта, однако общество проигнорировало требования. Вместо этого аэропорт обжаловал представление – арбитражный суд ХМАО признал его недействительным. В ответ сургутский транспортный прокурор подал апелляционную жалобу.

В итоге Восьмой арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции. Теперь аэропорт обязан обеспечить соблюдение порядка медицинского освидетельствования членов летных экипажей, которое позволит авиакомпаниям надлежащим образом реагировать на нарушения со стороны пилотов.

Сургут, служба информации

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