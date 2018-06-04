В Сургуте сняли с рейса пьяных пилотов «Победы». Авиакомпания прокомментировала инцидент

В Сургуте сняли с рейса двух пилотов авиакомпании «Победа». Летчики пытались сесть за штурвал будучи нетрезвыми. Как сообщает Телеграм-канал Mash, инцидент произошел 26 мая. Врачей дежурной медкомисии «смутило», что пилоты, которые должны были вылететь в Махачкалу, «шатаются». Тест на алкоголь показал у 37-летнего командира воздушного судна Александра Павлушко 0,41 промилле, у второго пилота Дмитрия Лугова (ему 29 лет) – 0,74 промилле. Летчики попросили дать им время передохнут, но когда они пришли на повторный тест, ситуация усугубилась. В итоге пассажиров из Сургута в Махачкалу повез только прилетевший из Москвы «уставший» экипаж, что также запрещено по правилам.

По данным телеграмм-канала, авиакомпания не только не уволила Павлушко и Лугова, но даже не отстранила их. Позже, однако, появилась информация, что пилоты все же лишились работы.

«В «Победе» абсолютно нулевая толерантность и заведомо предвзятое отношение к сотрудникам, которые даже в нерабочее время позволяют себе алкоголь. К сожалению, из-за нарушения порядка медицинского освидетельствования медпунктом аэропорта Сургута «Победа» была лишена возможности уволить пилотов по соответствующей статье. Однако они были отстранены от выполнения рейса и незамедлительно уволены из штата компании по соглашению сторон», – заявил РИА Новости гендиректор авиаперевозчика Андрей Калмыков.

Сургут, служба информации

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