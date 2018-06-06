Аэропорт Сургута обвинил «Победу» в искажении истории о пьяных пилотах

В аэропорту Сургута прокомментировали инцидент с пьяными пилотами авиакомпании «Победа». Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе аэропорта, с подачи гендиректора авиаперевозчика в СМИ распространяются сведения, несоответствующие действительности, ставящие под сомнение компетенцию медперсонала и порочащие репутацию ОАО «Аэропорт Сургут».

Речь идет о комментарии руководителя «Победы» Андрея Калмыкова, который обвинил сотрудников медпункта аэропорта в нарушении порядка медицинского освидетельствования, из-за чего якобы перевозчик был лишен возможности сразу уволить пилотов по соответствующей статье.

В аэропорту подтвердили, что при прохождении предварительного медицинского осмотра у обоих летчиков были выявлены очевидные признаки сильного алкогольного опьянения. Пилотов ознакомили с актами под роспись и своевременно внесли записи в журнал регистрации медицинских освидетельствований членов экипажей гражданских воздушных судов и журнал отстранений от полетов. Подлинники актов незамедлительно были переданы представителю авиакомпании, копии направлены в Росавиацию.

«Обследование производилось медицинским персоналом, имеющим необходимое образование и сертификаты, ОАО «Аэропорт Сургут» имеет соответствующую лицензию. Прибор, с помощью которого производилось исследование, сертифицирован и поверен. Каких-либо претензий по поводу процедуры отстранения от полета в ОАО «Аэропорт Сургут» от Авиакомпании «Победа» не поступало, – рассказали в аэропорту. – Отсюда следует, что никаких нарушений со стороны здравпункта аэропорта при проведении освидетельствования пилотов и документальной фиксации его результатов допущено не было».

В аэропорту добавляют, что не допустив пилотов в состоянии алкогольного опьянения к выполнению рейса, здравпункт, возможно, предотвратил серьезный авиационный инцидент.

Напомним, 26 мая летный экипаж АК «Победа» был отстранен от выполнения полета. Тест на алкоголь показал у 37-летнего командира воздушного судна Александра Павлушко 0,41 промилле, у второго пилота Дмитрия Лугова (ему 29 лет) – 0,74 промилле. Летчики попросили дать им время передохнут, но когда они пришли на повторный тест, ситуация усугубилась.

Сургут, служба информации

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