«Не все так просто, как кажется»: угонщик самолета из Сургута рассказал, почему требовал лететь в Афганистан (ВИДЕО)

Угонщик самолета «Аэрофлота», следовавшего по маршруту Сургут-Москва, не имел при себе ни взрывчатки, ни оружия. В Афганистан ему на самом деле не нужно было. Об этом сообщил ночью 23 января 2019 года следственный комитет России, который расследует уголовное дело в отношении злоумышленника. Ранее сообщалось, что Павел Шаповалов потребовал развернуть самолет из Сургута в Афганистан, угрожая тем, что у него имеется оружие. Самолет посадили в Ханты-Мансийске якобы на дозаправку. Там силовики провели штурм и задержали сильно пьяного угонщика, который не сопротивлялся, сидел в кресле вместе с остальными пассажирами.

Ранее СКР сообщал о возбуждении уголовного дела, квалификация: пункт «в» части 2 ст.211 – угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия. Злоумышленником оказался Павел Шаповалов, ранее судимый житель Сургута. Он в момент инцидента был нетрезв. СК распространил видео допроса, на котором г-н Шаповалов пытается ответить на вопрос, почему для угона самолета он выбрал Афганистан. «Не все так просто как кажется с первого раза. Но если честно, мне туда не надо было лететь», – уверяет Павел Шаповалов, рассказывая, что у него нет психических заболеваний и что наркотики он не употребляет.

ЧП произошло 22 января 2019 года. Пассажир, по данным следователей, пытался ворваться в кабину пилотов, требуя изменить место посадки лайнера. Когда самолет посадили в Ханты-Мансийске, аэропорт оцепили. На место стянули огромное количество сил спецназа, полиции, следственного комитета, спецоперация длилась несколько часов. Другие пассажиры в салоне самолета вообще не знали о том, что лайнер захвачен.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 22.01.19

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