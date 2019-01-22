Прокуратура проверит, как угонщика самолета досматривали в аэропорту Сургута

Уральская транспортная прокуратура проверит, как мужчину, захватившего самолет из Сургута, досматривали в аэропорту. Речь идет о злоумышленнике, который, угрожая оружием, 22 января 2019 года попросил пилотов рейса «Аэрофлота» свернуть с маршрута Сургут-Москва. По неофициальным данным, он потребовал направить лайнер в Афганистан. Пилотам удалось посадить борт в Ханты-Мансийске. Там силовики провели штурм в самолете и задержали злоумышленника. Он, судя по видео, не сопротивлялся, был сильно пьян. Возбуждено уголовное дело по факту угона воздушного судна, сопряженного с угрозой насилия.

В официальном сообщении СКР не сообщалось, было ли действительно у мужчины, который пытался угнать самолет, оружие. Там лишь указывали, что он высказывал угрозу применения оружия. При этом в видеозаписях из салона самолета, которые распространялись в телеграм-каналах, видно, как силовики после штурма держат в руках пистолет и достают из него патроны. Но чей это пистолет – неясно. Кстати, следователи уже опублиовали фото злоумышленника. Это, как сообщалоь ранее, Павел Шаповалов из Сургута.

В уральской транспортной прокуратуре сообщили, что на борту задержанного судна было 69 пассажиров, шесть членов экипажа. Там проверят, как готовили самолет «Аэрофлота» и как проходил досмотр пассажиров.

«Сургутской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в области обеспечения транспортной безопасности в аэропорту Сургута, в ходе которой, в том числе, будет дана оценка полноте досмотровых мероприятий при подготовке указанного воздушного судна к выполнению полета», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Сургут, служба информации

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