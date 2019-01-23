Губернатор Комарова собрала всех силовиков из-за пьяного угонщика самолета из Сургута

Глава ХМАО Наталья Комарова провела заседание оперативного штаба с силовиками и чиновниками в связи с попыткой угона самолета нетрезвым жителем Сургута. Губернатор попросила профильные ведомства проследить за тем, чтобы пассажиры задержанного самолета получили компенсации в случае, если они опоздали на стыковочные рейсы. Она поручила ответственным лицам оказать юридическую помощь тем, чьи планы были нарушены из-за ЧП на борту. Об этом сообщают в пресс-службе главы региона.

Также в правительстве ХМАО сообщили, что дополнительным бортом вечером 22 января в Москву отправили 61 человека.

Напомним, рейс Сургут-Москва 22 января 2019 года был сорван в связи с ЧП на борту: пьяный пассажир Павел Шаповалов потребовал развернуть самолет и посадить его в Афганистане. Мужчина угрожал, обещая применить оружие. Самолет приземлился в Ханты-Мансийске якобы на дозаправку. Там злоумышленника и задержали. Люди несколько часов провели в самолете. За ними «Аэрофлот» отправил резервный борт.

«Шесть пассажиров, совершивших незапланированную посадку в Ханты-Мансийске, решили не вылетать вторым бортом: четверо из них отправятся в Москву утром 23 января, еще двое вернутся в Сургут автомобильным транспортом», – рассказали ночью 23 января 2019 года в администрации округа.

Там добавили, что серьезная медицинская помощь никому не понадобилась – людям дали успокоительное. Правда, судя по видеосвидетельствам, на борту не было никакой паники, а сам захватчик самолета Павел Шаповалов в момент штурма сидел тихо на своем месте, никто из пассажиров даже не знал, что лайнер угнали. Оружия у угонщика лайнера, по данным СКР, не было. Стюардессы позднее признались, что мужчина попросил одну из них передать официальное сообщение для командира корабля. Он разговаривал уверенно, по их данным, от него алкоголем не пахло. Дебоши он не устраивал.

Ранее следственный комитет России сообщил, что возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по статье «Угон воздушеного судна сугрозой применения насилия». Сам Павел Шаповалов не смог внятно оьбъяснить, зачем потребовал направить самолет в а Афганистан. СКР опубликовал часть допроса хулигана. На нем г-н Шаповалов сообщает, что «не все так просто» и признается, что в Афганистан ему лететь не нужно было.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 23.01.19

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