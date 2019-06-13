Угонщика самолета из Сургута в Афганистан отправят в психбольницу

Следователи предлагают отправить захватчика самолета Павла Шаповалова на принудительное психиатрическое лечение. Расследование уголовного дела в отношении него завершено. Решение о наказании будет принимать теперь суд. Речь идет об инциденте, который случился 22 января 2019 года. Павел Шаповалов был одним из пассажиров рейса Сургут-Москва. В какой-то момент он попросил стюардессу попросить у пилота направить самолет в Афганистан.

Самолет в итоге посадили в Ханты-Мансийске, Павлу сказали, что для дозаправки. На самом же деле развернулась целая операция по его захвату. Аэропорт был оцеплен. Для захвата террориста были привлечены все спецслужбы. Позднее СК выдал видео с допроса злоумышленника. На нем Павел Шаповалов признается, что в Афганистан ему не надо было. Следователи еще тогда сообщили, что у захватчика неадекватное поведение, но в его крови следов наркотиков и алкоголя не нашли. Возникло предположение о психическом нездовровье.

Шаповалову 41 год. Его обвиняют в преступлении, которое описано в пункте «в» части 2 ст. 211 УК РФ (захват судна воздушного транспорта в целях угона, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья).

«По версии следствия, мужчина, являвшийся пассажиром «Боинг-737-800», угрожая, что у него находится оружие, во время перелета требовал изменить курс следования самолета. В результате экспертизы мужчина признан невменяемым, страдающим психическим расстройством», – говорится в сообщении уральского следственного управления на транспорте.

Сургут, служба информации

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