«Аэрофлот» хочет взыскать с невменяемого угонщика самолета из Сургута около 3 млн рублей

В суде по делу угонщика самолета Павла Шаповалова авиакомпания «Аэрофлот» потребовала взыскать с обвиняемого 2,4 млн рублей и еще 4,4 тыс. долларов. Это в том числе затраты на резервный борт, который авиакомпании пришлось доставить в Ханты-Мансийск, чтобы пассажиры задержанного лайнера смогли улететь к месту назначения. А также плата за наземное обслуживание и простой самолета. Об этом сообщил агентству «Новый День» в четверг, 18 июля 2019 года, адвокат Павла Шаповалова Евгений Жердев. Такие требования были заявлены в ходе сегодняшнего заседания суда.

Защитник г-на Шаповалова добавил, что согласно постановлению пленума Верховного суда, гражданские иски не должны заявляться в уголовном процессе, если к обвиняемому применены принудительные меры медицинского характера. Напомним, г-н Шаповалов признан невменяемым. Он находится в специализированном учреждении, где проходит лечение. Пока что суд не дал оценки заявлению «Аэрофлота». Возможно, вопрос о том, как авиакомпания и пассажиры смогут получить компенсацию, судья разъяснит во время оглашения приговора.

Следующий суд по делу «угонщика» самолета состоится 14 августа 2019 года.

Инцидент с угоном самолета произошел 22 января 2019 года. Павел Шаповалов был одним из пассажиров рейса Сургут-Москва. Он негромко попросил стюардессу передать пилоту просьбу: развернуть самолет в Афганистан. После чего Шаповалов был признан террористом и началась операция по его захвату. Борт посадили в Ханты-Хансийске. К аэропорту стянули все оперативные средства. Павла Шаповалова, который ничего не подозревал, вывели из самолета под прицелом автоматов. Позднее на допросе он признался, что ему не нужно было лететь в Афганистан. Тогда же возникли предположения о психическом нездоровье пассажира.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 18.07.19

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