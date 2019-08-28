В Югре осудили психбольного угонщика самолета

В Ханты-Мансийске озвучили приговор угонщику самолета из Сургута Павлу Шаповалову. По решению от 28 августа 2019 года он должен продолжать принудительное лечение в психиатрической клинике специализированного типа. В спецклинику его поместили еще во время следствия – он уже тогда был признан невменяемым.

ЧП случилось 22 января 2019 года: психически нездоровый мужчина негромко попросил развернуть самолет, который следовал из Сургута в Москву, в сторону Афганистана и сообщил, что у него есть оружие. Стюардесса восприняла его угрозы реально и сообщила командиру воздушного судна. Самолет экстренно посадили в Ханты-Мансийске. Для задержания «террориста» Шаповалова были задействованы все экстренные службы. Сам он об этом даже не подозревал и сидел спокойно в кресле, пока его захватывали.

На борту лайнера находились 69 пассажиров, 6 членов экипажа. «Согласно заключению комиссии экспертов гражданин во время угона самолета страдал и страдает в настоящее время тяжелым хроническим психическим расстройством и нуждается в применении к нему принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», – говорится в сообщении уральского следственного комитета СК на транспорте.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Сразу после задержания следователи распространили видео допроса г-на Шаповала, где он признается, что ему не нужно было в Афганистан. Более того, он сообщает, что не стоит на учете у психиатра и не страдает психическими заболеваниями.

Авиакомпания «Аэрофлот» требовала с г-на Шаповала возмещение убытков, которые она понесла из-за экстренной посадки самолета – порядка 3 млн рублей. Пока не удалось уточнить, есть ли эта сумма в приговоре.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 27.08.19

Глава Минприроды заявил об острой нехватке лесничих. / В Югре будут судить подростка, который украл деньги на онлайн-игры. / Жителей югорского поселка оденут в карнавальные костюмы на миллион рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»