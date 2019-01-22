В ходе штурма задержан захватчик самолета в Ханты-Мансийске, возбуждено дело в отношении жителя Сургута (ВИДЕО)

Видео – канал Mash

Появилась информация о штурме самолета в аэропорту Ханты-Мансийска и задержании злоумышленника, который «захватил» лайнер. Речь идет о самолете, который вылетел в три часа дня 22 января 2019 года из Сургута и должен был приземлиться в Москве. Однако один из пассажиров потребовал, чтобы борт посадили в Афганистане – самолет изменил курс. После того, как появились неофициальные сообщения СМИ об этом ЧП, борт сел в Ханты-Мансийске. По неофициальным данным журналистов, это случилось, так как захватчика удалось уговорить на дозаправку.

Только что появилась информация от следственного комитета России о том, что возбуждено уголовное дело по факту ЧП в самолете «Аэрофлота». «По факту противоправных действий пассажира на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву, возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 ст.211 – угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия», – рассказали в ведомстве. Там добавили, что пассажир был пьяным. Он угрожал тем, что у него имеется оружие. Как сообщили в СКР, когда самолет был в воздухе, злоумышленник попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета.

Задержанный – ранее судимый за порчу имущества житель Сургута. Силовики обнаружили при нем пистолет. Неизвестно, как мужчине удалось пронести огнестрельное оружие на борт в аэропорту Сургута.

Официальной информации ни от одного силового ведомства в течение нескольких часов не было. Телеграм-каналы публиковали информацию от пассажиров лайнера, а также журналисты снимали территорию вокруг аэропорта столицы Югры. На записях видно, что вокруг очень много силовиков, бегали ОМОНовцы, специалисты следственного комитета, полиция.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 22.01.19

Силовики в Югре ведут переговоры с захватчиком самолета «Аэрофлота» (ВИДЕО). / ЧП на борту: пассажир рейса Сургут-Москва потребовал посадить самолет в Афганистане. / Югорский депутат попросил прокурора списать населению долги за газ, как в Чечне. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»