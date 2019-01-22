Силовики в Югре ведут переговоры с захватчиком самолета «Аэрофлота» (ВИДЕО)

Видео – Mash

С пассажиром, пытавшимся угнать самолет «Аэрофлота» в Афганистан, ведутся переговоры. Судно приземлилось в Ханты-Мансийске. По данным Mash, сотрудников аэропорта попросили уйти из диспетчерской, которая контролирует полеты. «Там сейчас проходит оперативное совещание силовиков. В том числе – переговоры с захватчиком. Информации о задержании пассажира пока нет», – сообщается в телеграмм-канале. В аэропорту находятся сотрудники ФСБ, СУ СКР, туда же выехал замгубернатора Алексей Забозлаев.

Подробности переговоров. Пока ни одно силовое ведомство не дает комментариев. «У нас ЧП. По данным СМИ, один из пассажиров рейса «Аэрофлота» Сургут – Москва, угрожая оружием, потребовал развернуть самолёт в Афганистан. Подробностей пока нет, жду информацию, переживаю вместе со всеми», – написал в соцсетях мэр Сургута Вадим Шувалов.

Между тем, у Mash появилось видео из салона самолета, в котором до сих пор находится захватчик.«Там же сидят и пассажиры – все на своих местах. Ни трапа, ни полиции никто не видит», – сообщает телеграм-канал.

Пассажиров, чей рейс «ЮТэйр» должен вылететь в 20 часов по местному времени из Ханты-Мансийска в Тюмень, не пускают в здание аэропорта. Они вынуждены мерзнуть на улице. Люди жалуются, что им ничего не объясняют и держат перез входом.

В 17.34 по местному времени источник «360» в штабе передал, что на место прибыл снайпер.

Напомним, «Боинг», вылетевший из Сургута в Москву, неожиданно изменил траекторию полета. Один из пассажиров потребовал посадить судно в Афганистане. Неизвестно, что произошло на борту дальше, но самолет благополучно приземлился в Ханты-Мансийске.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 22.01.19

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