Губернатор Моор раздал награды за успехи в борьбе с захватчиком самолета в Сургуте

Губернатор Тюменской области наградил почетной грамотой сотрудников тюменского филиала «Аэронавигация Севера Сибири» (ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ) за профессиональные действия при возникновении внештатной ситуации на борту самолета «Аэрофлота», захваченного «террористом» в Югре.

Так, почетную грамоту тюменского губернатора получат первый замдиректора филиала Александр Сороковых и два старших диспетчера – Андрей Злобин и Сергей Смелянц.

Напомним, ЧП произошло 22 января 2019 года на борту рейса «Аэрофлота», который должен был лететь из Сургута в Москву. Через некоторое время после вылета самолет приземлился в Ханты-Мансийске. Выяснилось, что воздушное судно захватил югорчанин Павел Шаповалов, который потребовал направить его в Афганистан. Несколько часов вокруг аэропорта столицы Югры стягивались силы ФСБ, СКР, полиции, ОМОНа и других структур. Потом под видом топливозаправщиков специалисты проникли на борт самолета.

Спокойно спящего в пассажирском кресле безоружного Павла Шаповалова захватили и вывели. Он не смог объяснить, зачем попросил стюардесс направить самолет в Афганистан. «Все не так просто, как кажется на первый взгляд. Но если честно, мне в Афганистан не нужно было лететь», – сказал г-н Шаповалов.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.05.19

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