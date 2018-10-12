Самолет экстренно сел в Сургуте после сообщения о бомбе на борту

В Сургуте 12 октября экстренно приземлился самолет авиакомпании «Северный ветер», летевший из Москвы в Якутск. Как сообщил мэр города Вадим Шувалов, посадка была совершена из-за пассажира. Женщина из Якутска пожаловалась на плохое самочувствие.

«Причем она сказала, что у нее есть бомба, – написал на своей страничке в соцсетях градоначальник. – Хочу успокоить общественность: ситуация под контролем, пассажиры и экипаж эвакуированы, борт обследовали специалисты со служебными собаками – запрещенных предметов они не обнаружили. Виновница экстренной посадки доставлена в Сургутскую окружную больницу». В пресс-службе аэропорта Сургута сообщили, что на борту приземлившегося судна было110 пассажиров, он уже вылетел в пункт назначения.

Сургут, служба информации

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