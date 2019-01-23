В 19-градусный мороз без тепла в Твери остались почти 17 тысяч человек

В Твери без теплоснабжения остались 16,7 тысячи человек и девять социально значимых объектов. Причиной стал прорыв магистрального трубопровода. Авария произошла на магистральном трубопроводе диаметром 600 миллиметров около 16:00 в микрорайоне Южный на улице Левитана.

Без теплоснабжения остались 55 жилых дома (около 16,7 тыс. человек), 9 социально значимых объектов, среди которых 4 детских садика, 3 школы и роддом. «На время замены участка теплотрассы в отдельных домах по улицам: Загородная, Королева, Левитана, Летное поле, Можайского, 2-я Транспортная и Октябрьский проспект будет ограничено отопление и горячее водоснабжение. Энергетики принимают все меры чтобы запустить горячую воду по обратному трубопроводу», – заверили в пресс-службе «Тверской генерации», на чьем балансе находится трубопровод.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя побывал на месте ЧП и проконтролировал ход ремонтных работ. По словам руководителя рабочей группы по ликвидации повреждения, начальника ГУ МЧС России по Тверской области Арсена Григоряна, на время проведения работ организована подача тепла по обратному трубопроводу в родильный дом №1. В настоящее время идет демонтаж трехметрового участка поврежденной трубы.

На месте работают 3 аварийных бригады и необходимая техника, привлечены дополнительные силы для проведения сварочных работ. В ближайшее время на месте прорыва начнется монтаж нового трехметрового участка трубопровода, после чего специалисты приступят к заполнению системы теплоносителем. На территории, где идет ремонт, развернут оперативный штаб ГУ МЧС России по Тверской области, который будет действовать до полной ликвидации повреждения.

Ликвидировать аварию планируют к 15:00 23 января. На момент публикации данного материала в Твери было 19 градусов мороза.

Тверь, Иван Гридин

Тверь. Другие новости 23.01.19

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