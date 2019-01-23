Дети в Кузбассе падают в голодные обмороки: у родителей нет денег на еду

Детский омбудсмен Кемеровской области Дмитрий Кислицын рассказал о голодных обмороках у детей в школах региона из-за отсутствия у родителей денег на питание и заметном социальном расслоении среди учащихся. Сложившуюся негативную ситуацию уполномоченный по правам ребенка описал в докладе, с которым выступил сегодня на сессии областного совета.

Кислицын отметил, что с недавнего времени к нему начали поступать обращения от классных руководителей, которые сообщают о недоедании своих учеников и социальном неравенстве среди них, связанном с питанием. Речь идет о том, что часть класса идет на обед в школьную столовую, а другие остаются в кабинетах и не обедают, уточнил омбудсмен. По его словам, у многих родителей нет денег ни на завтрак дома, ни 50 рублей на обед в школе. Из-за этого в учебных заведениях участились случаи падения детей в голодные обмороки, заявил Кислицын. Он подчеркнул, что данные случаи не единичные: «сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком», передает «Интерфакс».

Уполномоченный по правам ребенка пояснил, что в основном это касается учеников сельских школ и детей, которых привозят в школы из поселков.

Кислицын добавил, что обратился к коммерческим предприятиям с просьбой оплатить расходы школьников на обеды. Пока коммерсанты позаботились об одной из школ Кемеровского района, помощь оказывают 11 учащимся.

Омбудсмен отметил, что проблема касается и других сельских школ Кузбасса, и к ее решению должны подключиться депутаты облсовета.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 23.01.19

«Риелторы» в погонах: новые подробности криминального скандала с полицейскими. / Дамаск грозит ударом по аэропорту Тель-Авива. / Сегодня решится вопрос о перевозке в Екатеринбург спасенной на севере туристки. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»