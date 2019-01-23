«Дети падают в голодные обмороки в десятках школах Кузбасса»: детский омбудсмен РФ обратилась в прокуратуру

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын, ранее рассказавший о голодных обмороках у учеников кузбасских школ, заявил, что такая ситуация наблюдается в десятках школах региона.

По словам омбудсмена, сообщения о том, что часть детей не завтракает и не обедает в школах из-за нехватки у родителей денег на питание, поступили к нему от классных руководителей в сельских школах. Причем, отметил он в комментарии радиостанции «Говорит Москва», все обращения – анонимные. По его словам, заявители попросили не разглашать эту информацию, ссылаясь на то, что «речь идет о детях, это сказывается на их дальнейшем будущем».

В ближайшее время Кислицын собирается посетить проблемные школы в селах и районах, чтобы «посмотреть, как на самом деле обстоят дела». «Тут два варианта решения: законодательно, на государственном уровне решать вопрос финансирования такой категории семей. Как правило, это семьи малоимущие, семьи с трудной жизненной ситуацией, пьющие, закредитованные, семьи из отдаленных поселков, где очень трудно с работой», – отметил омбудсмен, призвав местные власти решить вопрос с питанием детей из малообеспеченных семей.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в региональную прокуратуру с целью проверить информацию о голодных обмороках у школьников в Кемеровской области, сообщается на сайте детского омбудсмена. В случае ее подтверждения она призвала принять меры прокурорского реагирования.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в свою очередь поручил работникам региональной администрации проверить «образовательные учреждения на наличие подобных фактов», сообщил помощник главы региона Роман Быков.

Между тем в Министерстве просвещения РФ заявили, что жители Кемеровской области не обращаются по поводу голодных обмороков у детей в школах из-за отсутствия денег на еду. В ведомстве добавили, что в случае появления такой информации, она будет проверена. «По данным регионального мониторинга, охват горячим питанием в общеобразовательных организациях Кемеровской области реализуется для школьников всех классов с 1 по 11, – заверили в министерстве (заявление цитирует радиостанция «Говорит Москва»). – С целью обеспечения доступности питания для отдельных категорий детей в области существует система поддержки как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Также реализованы и функционируют механизмы обеспечения льготным питанием».

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 23.01.19

«Хватит болтать, куда мы полетим в 2030-м»: Медведев жестко отчитал «Роскосмос». / ГКБ № 40: у пострадавшей туристки обморожение стоп четвертой степени, требуется операция. / В Крыму растёт число убийств – в лидерах окрестности столицы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»