«Нужно равняться на смотрящего за нашим селом!»: бандиты прочли в российской школе лекцию о жизни «по понятиям»

В школе села Первомайское Приморского края началась проверка по жалобам родителей на «урок», который там преподали местные криминальные авторитеты. Об этом сообщил и.о. главы Михайловского района Петр Зубок в комментарии ИА PrimaMedia, однако отказался комментировать инцидент. По словам чиновника, в школе пройдет родительское собрание с участием участкового полицейского. Со слов родителей, бандиты рассказали школьникам, как жить «по понятиям», и предупредили о недопустимости гомосексуальных контактов.

О скандальной ситуации сообщили родители школьников из села Первомайское на портале Pikabu. Взрослые узнали о школьной лекции «смотрящих» за селом от своих детей. Родители сообщили, что экс-директор школы Александр Ухаботин (ныне руководитель Сунятсенского сельского поселения) пригласил в учебное заведение «местных бандитов», которых «знают все», чтобы те прочитали лекцию мальчикам с пятого по седьмой классы, за исключением учеников, родители которых преподают в школе. Детей собрали в актовом классе, после чего действующий директор представила гостей – четырех мужчин: «Смотрящий за нашим селом! Дети должны на них равняться!». На «уроке» также присутствовали Ухаботин и учитель физкультуры.

«Приглашенные бандиты» в грубой форме и с использованием нецензурных выражений объяснили подросткам, как «жить «по понятиям», что делать в жизни и не делать» и что с ними сделают в колонии, если они будут иметь однополые отношения. В завершение «лекторы» запретили детям рассказывать о встрече родителям и учителям, но о содержании лекции все равно стало известно общественности.

Директор школы подтвердила, что такая лекция действительно была, отметив, что мероприятие проводилось по инициативе главы Сунятсенского сельского поселения Александра Ухаботина (в это поселение входит село Михайловское), ранее работавшего в этой школе. По ее словам, глава поселения с «мужчинами из села» говорили ученикам о недопустимости сексуальных домогательств мальчиков к мальчикам.

И.о. главы Михайловского района Петр Зубок сообщил, что администрация проводит проверку по жалобам родителей. «Подтвердилась ли информация, еще рано говорить», – сказал чиновник (цитата по PrimaMedia). Он добавил, что не готов комментировать ситуацию.

На момент публикации ни прокуратура, ни Следственный комитет не комментировали данный инцидент.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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