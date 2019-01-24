«Был один мат, но грубости не было»: СКР и прокуратура занялись «бандитским уроком» в школе в Приморье

Следователи проверяют информацию о том, что в сельской школе в Приморье «криминальные авторитеты» провели урок по половому воспитанию. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Приморскому краю.

«Проводится доследственная проверка по сообщению в средствах массовой информации сведений о том, что в селе Первомайское Михайловского района в актовом зале школы четверо мужчин в грубой форме провели урок перед мальчиками 5-7 классов», – говорится в сообщении. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

Скандальной ситуацией также заинтересовалась краевая прокуратура. Надзорное ведомство организовала проверку исполнения требований законодательства об образовании в связи с сообщениями о нарушении прав учащихся одной из сельских школ Михайловского района.

Ранее родители учеников школа села Первомайское пожаловались на «урок нравственности», который преподали, по их утверждению, местные «криминальные авторитеты» их детям. Со слов родителей, «бандиты» рассказали школьникам, как жить «по понятиям», и предупредили о недопустимости гомосексуальных контактов. Отмечалось, что приглашенные «авторитеты» в грубой форме и с использованием матерных выражений объяснили подросткам, как «жить «по понятиям» и «что с ними будет на зоне», если они будут иметь гомосексуальные отношения.

Ранее сообщалось, что администрация Михайловского района Приморского края по жалобам родителей проводит проверку школы села Первомайское. Местные СМИ со ссылкой на директора школы сообщила, что инициатива выступить с такой лекцией принадлежала главе поселения, экс-директору данного учебного заведения Александру Ухаботину.

Между тем чиновник уверяет, что приходившие в школу мужчины не имеют отношения к криминальному миру. Об этом он заявил на состоявшемся накануне школьном собрании. По его словам, поводом для беседы стал конфликт между учениками, в ходе которого группа учащихся домогалась до пятиклассника и пыталась снять происходящее на телефон, сообщает ИА PrimaMedia.

И. о. главы Михайловского района Петр Зубок в свою очередь сообщил, что между двумя учениками школы возник конфликт, однако сексуального домогательства со стороны несовершеннолетних не было. Он также отметил, что утверждения родителей о том, что «урок» провели «смотрящие» за селом, не соответствуют действительности. «Никто из этих людей, названных «авторитетами», не привлекался к уголовной ответственности… Никто не ругался, был один мат, но грубости не было», – заявил чиновник, подчеркнув, что «ни о каких «смотрящих» речи даже не идет».

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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