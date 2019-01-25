Чиновница-чемпионка Олимпиады избила подчиненную новогодней елкой

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, а ныне чиновница Ольга Данилова избила новогодней елкой директора спортивной школы в городе Александрове Владимирской области, названной в честь именитой спортсменки. Об этом сообщает издание «Новый город Александров». По его данным, начальник городского отдела по культуре, спорту и туризму Ольга Данилова занялась рукоприкладством после того, как обвинила подчиненную в непрофессионализме, назвав проводимые учреждением мероприятия «уровнем сельпо».

Инцидент случился 28 декабря. Данилова пригласила к себе в кабинет директора «Спортивной школы по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Даниловой» Екатерину Шагову. По словам последней, чиновница начала критиковать работу коллектива спортивной школы и заявила, что все пришкольные мероприятия проводятся «на уровне сельпо». В ответ Шагова обвинила экс-спортсменку в том, что та уже пять лет не посещала школу, которая названа в ее честь. Кроме того, она обвинила Данилову в развале лыжного вида спорта в Александрове.

После этого Данилова вырвала из горшка украшенную новогоднюю елку и ударила ею директора школы по лицу. Как заявляют очевидцы, когда Шагова стала сопротивляться, чиновница-спортсменка якобы начала ее душить. В итоге директору спортшколы удалось вырваться из рук Даниловой и убежать.

Шагова зафиксировала побои в больнице и написала заявление в полицию. Позднее Данилова подала встречное заявление об избиении.

Как сообщили в пресс-службе областного полицейского главка, по заключениям бюро судебно-медицинской экспертизы причинение вреда здоровью не подтверждено ни у одной из сторон конфликта. По результатам проверки в возбуждении уголовного дела отказано.

В администрации Александровского района сообщили, что знают о случившейся потасовке, но предостерегли от поспешных выводов до завершения внутреннего расследования инцидента.

Шагова заявила журналистам, что чиновники просят ее разрешить этот конфликт мирно, но директор спортшколы не собирается прощать обидчицу. Данилова предпочла не общаться с журналистами.

Владимир, служба информации РИА «Новый День»

Владимир. Другие новости 25.01.19

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