СКР начал проверку после взрыва газа в кафе под Саратовом: десятки пострадавших (ВИДЕО)

Следователи проводят проверку по факту взрыва бытового газа в кафе в поселке Лысые Горы в Саратовской области и возникшего впоследствии пожара. В результате происшествия, как сообщает региональное управление МЧС РФ, пострадали 35 человек.

По данным ведомства, информация о возгорании в кафе «Рандеву» поступила спасателям в 16.56 мск. Как выяснилось, в кафе произошел взрыв газового баллона в подсобном помещении, после чего начался пожар. Его площадь составила 55 квадратных метров (5 кв. м в подсобном помещении, 50 кв. м в основном зале).

Взрыв газа в кафе под Саратовым

На момент взрыва в заведении находилось 35 человек, в том числе трое детей. В результате инцидента никто не погиб, но пострадали все, кто в момент ЧП находился в кафе. В это время в закусочной проходило празднование юбилея одного из гостей. Все пострадавшие были доставлены в Лысогорскую районную больницу. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии – у пострадавших ожоги третьей степени, их перевезли на реанимобилях в ожоговый центр Саратова. 29 человек получили ожоги 2-7% поверхности тела, отметили в ГУ МЧС РФ по региону.

В то же время ТАСС в приемном отделении Лысогорской районной больницы сообщили, что в медучреждение после взрыва были доставлены 40 человек.

По данным пресс-службы губернатора области, медицинская помощь оказана 22 посетителям кафе. «14 человек госпитализировано... Из госпитализированных – два ребенка, состояние которых оценивается как удовлетворительное», – говорится в сообщении.

Следователи начали проверку по факту взрыва газа. «В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следоватери и следователи-криминалисты регионального СК. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», – сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Саратов, служба информации РИА «Новый День»

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