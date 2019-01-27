Работала незаконно: задержана арендатор кафе под Саратовом, где взорвался газ (ФОТО) В больницах остаются 14 пострадавших

Следователи задержали 46-летнюю арендатора кафе в Саратовской области, где накануне прогремел взрыв бытового газа, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, женщина арендовала помещение кафе без соответствующих документов. «Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении СКР.

Как информировал РИА «Новый День», вечером 26 января в кафе «Рандеву» в поселке Лысые Горы во время празднования юбилея одного из местных жителей произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Площадь возгорания составила 55 кв. м.

В кафе начался пожар после взрыва газа, фото: СКР

По данным областного главка МЧС, в больницу были доставлены 35 человек, из них двое детей. Медицинская помощь оказана 22 пострадавшим, один из них – юбиляр – умер (мужчине исполнилось 60 лет), у него было 90% ожогов тела. В больницах остаются 14 человек, в том числе двое детей 4 и 6 лет с легкими ожогами. Состояние четверых госпитализированных в Саратовский ожоговый центр оценивается как тяжелое. Восемь пострадавших лечатся дома.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).

В МЧС заявили, что инцидент случился из-за несоблюдения правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. Ранее СМИ сообщали, что в кафе взорвался газовый котел.

По версии следствия, взрыв произошел из-за утечки газа из баллона, хранившегося в подсобке.

Саратов, служба информации РИА «Новый День»

Саратов. Другие новости 27.01.19

В Екатеринбурге пожарные четыре часа тушили огромный склад с бытовой техникой и газовыми баллонами (ФОТО). / В Курганской области в огне погибли трое детей, их мать спаслась (ФОТО). / В Магнитогорске локализовали крупный пожар. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»