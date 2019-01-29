Пьяный петербуржец избил стюардессу по пути в Анталью. Лайнер экстренно сел в Сочи (ВИДЕО)

Самолет «Боинг-737» авиакомпании «Россия», летевший из Санкт-Петербурга в турецкую Анталью, экстренно приземлился в Сочи из-за устроенного одним из пассажиров пьяного дебоша.

Мужчина набросился на бортпроводницу во время полета и избил ее. Женщине понадобилась медицинская помощь. В связи с этим лайнер был вынужден совершить незапланированную посадку в Сочи, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Телеграм-канал Mash уточняет, что дебошир перебрал с алкоголем и начал вести неадекватно. Его пытались скрутить члены экипажа, но хулиган оказал сопротивление. В результате пострадала стюардесса.

Пострадавшую бортпроводницу осматривают врачи. Дебоширом займется полиция. Лайнер в скором времени продолжит полет.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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