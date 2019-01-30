Петербуржец, избивший стюардессу на рейсе в Турцию, пойдет под арест (ВИДЕО)

Следователи готовят ходатайство в суд об аресте пассажира авиарейса Санкт-Петербург – Анталья (Турция), устроившего дебош во время полета и избившего бортпроводницу. Из-за инцидента самолет был вынужден сесть в аэропорту Сочи.

По информации Следственного комитета РФ, в отношении 34-летнего жителя Петербурга Андрея Тищенко возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Подозреваемый задержан. «В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте», – говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, самолет «Боинг-737» авиакомпании «Россия» 29 января в 13:35 экстренно сел в Сочи из-за неадекватного пассажира. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал буянить. Когда стюардесса пыталась его успокоить, то он набросился на нее с кулаками. В результате нападения девушка получила телесные повреждения. Бортпроводницу обследовали врачи и разрешили ей продолжить полет. Хулигана сняли с рейса и задержали.

В ходе допроса подозреваемый рассказал, что употребил купленный в дьюти фри алкоголь. «После этого я не помню. Потом мне сказали, что я хулиганил», – сказал дебошир, добавив, что готов дать показания по уголовному делу.

Допрос хулигана

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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