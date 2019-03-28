Петербуржец получил полгода колонии за пьяный дебош в самолете

Адлерский районный суд Краснодарского края вынес приговор 34-летнему жителю Санкт-Петербурга Андрею Тищенко, устроившему пьяный дебош во время полета из Северной столицы в турецкую Анталью. Из-за инцидента самолет был вынужден сесть в аэропорту Сочи. Подсудимый был признан виновным в хулиганстве и приговорен к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает краевое управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, самолет «Боинг-737» авиакомпании «Россия» 29 января в 13:35 экстренно сел в Сочи из-за неадекватного пассажира. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал буянить. Когда стюардесса пыталась его успокоить, то он набросился на нее с кулаками. В результате нападения девушка получила телесные повреждения. Бортпроводницу обследовали врачи и разрешили ей продолжить полет. Кроме того, хулиган ударил одну из пассажирок, причинив ей телесные повреждения. В итоге его сняли с рейса и задержали.

В ходе допроса подозреваемый рассказал, что употребил купленный в дьюти фри алкоголь. «После этого я не помню. Потом мне сказали, что я хулиганил», – сказал дебошир.

На период следствия хулиган находился под арестом. Кроме того, в целях обеспечения возмещения, причиненного материального ущерба авиакомпании «Россия» и других имущественных взысканий, был наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете дебошира.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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