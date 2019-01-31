В Италии в самолет, направлявшийся в Россию, ударила молния

В лайнер, вылетевший из Рима в Москву, ударила молния. Однако экипаж решил продолжить полет. Об этом сообщил источник в службах аэропорта «Шереметьево».

Когда молния попала в фюзеляж лайнера Airbus A-320, экипаж незамедлительно сообщил об этом диспетчерам, передает «Интерфакс». «Однако бортовые системы самолета продолжили работать штатно, критических неисправностей выявлено не было. Самолет продолжил полет и благополучно приземлился в Москве», – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что никто из пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал.

После посадки механики обнаружили характерные подпалины на элементах механизации. Лайнер временно отстранен от полетов для более тщательной диагностики возможных повреждений.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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