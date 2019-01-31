Девушке выбили глаз петардой во время прохождения квеста

В городе Рыбинске Ярославской области во время прохождения квест-игры пострадала несовершеннолетняя участница. Из-за неосторожного обращения с пиротехникой девушка лишилась глаза.

Как сообщили в областном управлении СКР, квест организовывал индивидуальный предприниматель. Компанию молодых людей заперли в комнате, где они должны были разгадать несколько загадок, чтобы выбраться. Однако когда игроки попытались вылезти из окна, снаружи их ждал фейерверк. По случайности один заряд попал в глаз 17-летней девушке.

«При проведении игрового мероприятия, несовершеннолетней потерпевшей в результате попадания петарды в область лица была причинена травма глаза: контузия 4 степени, субконъюктивальный разрыв склеры, тотальная гифема, иридодиализ, афакия. Тяжесть вреда здоровью устанавливается», – говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Мужчина, организовавший квест, стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

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