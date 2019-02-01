В саратовской колонии взбунтовавшиеся зэки разнесли мебель

В исправительной колонии в Саратовской области произошел конфликт между двумя группами заключенных. Надзирателям удалось усмирить бунтовщиков, однако они успели нанести ущерб имуществу колонии.

Как сообщается на сайте областного правления ФСИН, драка произошла 31 января. «Часть осужденных не подчинились законным требованиям сотрудников учреждения, повредили мебель и некоторое другое имущество отрядов в результате личного конфликта, произошедшего между осужденными», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в колонии содержатся около 800 особо опасных рецидивистов, из них более 100 человек осуждены за убийства, 14 за педофилию, остальные за другие особо тяжкие преступления. Большая часть заключенных в конфликте не участвовали.

В настоящее время учреждение работает в штатном режиме. Назначена служебная проверка.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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