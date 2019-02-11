Бунт в саратовской колонии обернулся уголовным делом

По факту бунта заключенных в исправительной колонии в Саратовской области возбуждено уголовное дело. Бунтовщики избили других осужденных за то, что те содействовали администрации учреждения.

Беспорядки в ИК-7, где содержатся около 800 особо опасных рецидивистов, произошли 31 января. Тогда в местном управлении ФСИН сообщали о том, что часть заключенных, не подчиняясь требованиям сотрудников колонии, разгромили мебель.

Как сообщили в пресс-службе областного управления СКР, группа осужденных, используя в качестве оружия деревянные палки и металлические прутья, применили насилие в отношении 11 осужденных, причинив им вред здоровью различной степени тяжести.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, состоящая в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья осужденного из мести за оказанное им содействие администрации учреждения).

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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