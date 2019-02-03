Ушел из жизни Кирилл Толмацкий (Децл)

Российский музыкант, рэпер Кирилл Толмацкий, известный под сценическим псевдонимом Децл, умер после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет. О смерти артиста сообщил его отец Александр Толмацкий. «Кирилла больше нет», – написал Толмацкий-старший на своей странице в Facebook.

Позднее информацию подтвердил агент артиста. Концертный директор музыканта Павел Беленец рассказал о возможной причине смерти артиста – он скончался в результате остановки сердца после концерта в Ижевске.

«Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошёл в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация: у него произошла остановка сердца, и он умер», – рассказал Беленец «Известиям».

Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве. В начале карьеры он выступал в коллективе «Bad B. Альянс». В 2000-е Децл прославился альбомом «Кто ты?», который выпущен тиражом более миллиона копий. Самыми популярными хитами стали такие композиции, как «Слезы», «Вечеринка», «Кровь моя, кровь».

Москва, Иван Гридин

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