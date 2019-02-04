В Орловской области упавшая с крыши прокуратуры наледь травмировала женщину

В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту падения на женщину наледи с крыши здания Мценской межрайонной прокуратуры. ЧП случилось в Мценске. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, дело возбуждено по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч.1 ст.118 УК РФ).

Следователи выяснили, что наледь упала с крыши здания надзорного ведомства на улице Красноармейской 4 февраля. В результате травмы получила 48-летняя местная жительница. Она была госпитализирована.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела следователи дадут правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, по чьей вине кровля не была вовремя очищена от снега. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.

В следственном управлении также обратили внимание на то, что должностным лицам органов местного самоуправления, управляющих компаний следует организовать очистку крыш от скоплений снега, наледи. «Обильные снегопады и резкие перепады температур – идеальные условия для образования наледи на крышах зданий. Ежегодно в области фиксируются происшествия, связанные с падением на прохожих снежных глыб и сосулек. В результате страдают не только взрослые, но и дети. В случае серьезного травмирования или гибели человека к уголовной ответственности могут привлекаться собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности», – подчеркнули в СУ СКР по Орловской области.

Орел, Иван Гридин

Орел. Другие новости 04.02.19

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