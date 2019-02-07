Спецслужбы задержали 30 фальшивомонетчиков, орудовавших в 20 регионах России

Сотрудники ФСБ России задержали членов банды фальшивомонетчиков, которые изготавливали денежные купюры и распространяли их по всей стране. Отмечается, что группировку спонсировали из-за рубежа.

Операция проводилась совместно с МВД на территории московского региона и республики Дагестан. В общей сложности задержано 30 подозреваемых, передает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В ходе обыска в помещениях, где действовали фальшивомонетчики, обнаружены поддельные купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей, изготовленные преступниками, а также оборудование, копировальная техника, специальные препараты, клише для печати денег.

По данным спецслужб, фальшивые деньги злоумышленники распространяли в 20 промышленно развитых регионах России. Поддельные денежные знаки были высокого качества.

«Ресурсное обеспечение деятельности организованного преступного сообщества осуществлялось из-за рубежа», – уточнили в сообщении ЦОС ФСБ. В настоящее время расследуются девять уголовных дел.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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