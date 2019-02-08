Умер великий актер театра и кино Сергей Юрский

На 84-м году ушел из жизни народный артист РСФСР Сергей Юрский, сообщила руководитель пресс-службы театра им. Моссовета Татьяна Горина, где служил Юрский. «Но больше ничего не знаю, сейчас еще только еду в театр. Умер сегодня рано утром», – приводит РБК слова Гориной. Причина смерти пока неизвестна.

Юрский служил в Большом драматическом театре имени Горького, в театре им. Моссовета. Он снялся в более чем 40 кинокартинах, таких как «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Король-олень», «Место встречи изменить нельзя», «Не бойся, я с тобой» и «Любовь и голуби».

В 1955 году Юрский поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени А.Н. Островского на курс Леонида Макарьева. Спустя два года он был приглашен в БДТ. В 1967 году Юрский удостоился звания заслуженного артиста РСФСР, а спустя ровно 20 лет – народного артиста РСФСР. Он также был награжден орденом Почета, медалью Пушкина, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней. Является лауреатом ряда правительственных премий, а в 2011 году стал лауреатом премии «Звезда Театрала».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.02.19

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