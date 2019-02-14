«Боинг-747» с пассажирами зацепил крылом другой лайнер во Внуково (ФОТО)

В столичном аэропорту Внуково столкнулись два пассажирских лайнера, принадлежащих авиакомпаниям «Азур» и «Россия». Обошлось без пострадавших.

По данным телеграм-каналов Baza и Mash, «Боинг-747» авиакомпании «Россия» при буксировке после посадки задел крылом самолет «Боинг-777» «Азура», находившийся на стоянке. В результате у лайнера «России» повреждена законцовка правого крыла, у самолета авиакомпании «Азур» – хвостовая часть, уточняет Mash. По его информации, в самолетах не было пассажиров. В то же время источник «Интерфакса» сообщает, что на борту «Боинга-747» все же находились пассажиры. Никто из них и членов экипажа не пострадал.

Столкновение самолетов во Внуково, фото: Mash

Фото: телеграм-канал «112»

Подробности ЧП выясняются.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.02.19

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