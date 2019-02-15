Мэр Иваново попал в больницу после нападения с битой

Мэр города Иваново Владимир Шарыпов попал в больницу после нападения неизвестного мужчины с бейсбольной битой.

Инцидент произошел вечером 14 февраля. Злоумышленник с битой подкараулил 34-летнего градоначальника возле его дома. Однако Шарыпов оказал сопротивление нападавшему и даже пытался догнать обидчика, но ему удалось скрыться, сообщает местное издание 1000inf.ru. По его данным, мэр получил легкую травму головы и рук.

Шарыпов в комментарии ТАСС подтвердил факт происшествия и сообщил, что находится в больнице.

Правоохранительные органы сочли нападение на мэра хулиганством и возбудили уголовное дело по соответствующей статье (ч. 1 ст. 213 УК РФ). По данным полиции, Шарыпов получил ушибы, не опасные для жизни. Сейчас правоохранители устанавливают личность нападавшего для его последующего задержания.

Шарыпов занимает пост мэра Иваново с 15 ноября 2016 года.

Иваново, служба информации РИА «Новый День»

Иваново. Другие новости 15.02.19

Обнародованы тайные телефонные переговоры надымских чиновников. / «Победа» решила замять скандал с актером Лановым. / На стройплощадке объекта, где летом ждут Путина, силовики нашли нелегалов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»