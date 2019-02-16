В Петербурге во время занятий рухнула крыша университета (ВИДЕО)

В Петербурге рухнула крыша Исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова. В этот момент в вузе проходили занятия.

«Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвёртый, третий, второй этажи и завалила весь первый. То есть все аудитории, которые находились посередине. Видно только стены и дыру сверху до низу», – цитирует «Фонтанка» студента второго курса.

По предварительным данным, площадь обрушения составила от 150 до 200 квадратных метров.

Из здания эвакуировано более 80 человек, в том числе 20 студентов из Китая (рухнувшие конструкции заблокировали их в аудитории, но через некоторое время всех удалось вывести из здания). По данным «Интерфакса погибших нет, информация по пострадавшим уточняется.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что причиной обрушения могли стать нарушения при проведении ремонтных работ.

На место происшествия прибыли экстренные службы и ВРИО губернатора Александр Беглов.

Санкт-Петербург, Игорь Юров

Санкт-Петербург. Другие новости 16.02.19

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