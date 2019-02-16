По факту обрушения в одном из университетов Петербурга возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения перекрытий в Исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

Как сообщал «Новый День», ЧП произошло сегодня во время занятий – здании физико-технического факультета находились более 80 человек. По словам студентов, штукатурка начала сыпаться ещё вчера. «Под местом, где ремонтировали, занятия не велись – возможно, поэтому обошлось без жертв», – отмечает telegram-канал Mash, добавляя, что на четвёртом этаже находилась лаборатория с большим количеством дорогостоящего оборудования – почти ничего не уцелело.

Следователи уже допрашивают генерального директора компании, ремонтировавшей здание ИТМО, сообщает telegram-канал Baza.

По предварительной версии обрушение произошло из-за ошибок при ремонтных работах: временные несущие балки выполнены из дерева, одна из них не выдержала нагрузки и сломалась. В результате один за другим обрушились с пятого по второй этаж и завалили обломками первый. Погибших и пострадавших на данный момент не обнаружено.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». В Петербург вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.

Санкт-Петербург, Игорь Юров

Санкт-Петербург. Другие новости 16.02.19

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