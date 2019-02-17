В Москве произошли сразу две массовые драки, есть погибшие и пострадавшие

Сразу две массовые драки произошли минувшей ночью в Москве.

Одна из них – в Лефортовском лесу. По словам очевидцев разборки со стрельбой устроили несколько десятков человек. Позже выяснилось, что отношения выясняли работники московских строек. «В итоге три человека в больнице с огнестрелом, 15 задержаны», – сообщает telegram-канал Mash.

Вторая драка произошла на Волгоградском проспекте недалеко от метро. Там «отметились» 15 человек: «Бились стенка на стенку, обрезками труб, палками и ножами. Полиция вмешаться не успела, – передает telegram-канал Baza. – Когда все разбежались, на земле остались лежать трое. Врачи спасли лишь одного».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.02.19

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